Vremenska prognoza za narednih sedam dana: Pad temperature, kiša i olujni vetar

Vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najavljuje da se kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i jakim i kratkotrajno olujnim vetrom, posle podne i uveče očekuju u zapadnoj Srbiji i Vojvodini, a u toku noći i sutra i u ostalim krajevima naše zemlje.

Sutra se očekuje veća količina padavina u prvom delu dana na jugu i jugoistoku zemlje (od 20 do 40 mm za 12 h, ponegde i više). Posle podne slabljenje, a uveče i prestanak padavina i delimično razvedravanje, ističu iz RHMZ-a. Sutra osetno hladnije uz pad temperature za 6 do 10 stepeni Celzijusa u odnosu na današnji dan. Dnevna temperatura će sutra biti bez većeg kolebanja od 10 do 13 stepeni Celzijusa, a uveče u osetnom padu, osim u Timočkoj Krajini gde će biti