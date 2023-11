Lajčak posle susreta sa Bislimijem u Prištini: Dogovorili smo se o narednim koracima

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se večeras sa prvim potpredsednikom vlade privremenih prištinskih institucija Besnikom Bislimijem sa kojim se, kako je saopštio - dogovorio o narednim koracima.

Lajčak je na društvenoj mreži "X" naveo da je sa Bislimijem razgovarao o nastavku sprovođenja postignutog na poslednjem sastanku u Briselu i potrebi pune implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa. I just met with First Deputy Prime Minister @BislimiBesnik to follow up on the recent meeting with European leaders in Brussels and the need for full implementation of the Agreement on the Path to Normalisation without delay or preconditions. We also agreed on