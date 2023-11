Đorđević: Prihvaćeni svi zahtevi radnika – rast plata u proseku 30 odsto

BEOGRAD - Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da su prihvaćeni svi zahtevi radnika koji protestuju i najavio da od zarade za novembar svi zaposleni u tehnologiji JP Pošta Srbije mogu da očekuju povećanje zarada u proseku oko 30 odsto.

Đorđević je rekao na konferenciji za medije da revanšizma prema radnicima koji su bili u protestu neće biti. On očekuje da će se situacija u radu Pošte normalizovati do petka i da se neće primetiti da je obustave rada i bilo. "Sve što su mi tražili i sindikati i radnici u procesu obustave rada je prihvaćeno i dogovoreno, a ja ću nakon ove konferencije dati i pisanu potvrdu toga. Očekujem da protest prestane sada", kazao je Đorđević. On je dodao i da svi zaposleni u