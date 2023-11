Uspeh srpskog savatea: Davor Štefanek ugostio osvajače medalja

REPREZENTATIVCI Srbije u savateu nakon osvojene dve medalje na Svetskim igrama borilačkih sportova bili su gosti Sportskog saveza Srbije. Ovo je najveće međunarodno takmičenje za neolimpijske borilačke sportove, poput Letnjih Olimpijskih igara.

FOTO: SSS Srebrenu medalju za naš tim osvojila je Kristina Džolić član Savate kluba "Vojvodina" iz Novog Sada u disciplini assaut savate do 60kg, a bronzanu medalju osvojio je Marko Vidaković član Savate boks kluba "Ruma" iz Rume do 85kg u discipline combat savate. Osim njih nastupila je i Jovana Vukčević član Savate kluba "Vojvodina" Novi Sad u discipline assaut savate do 70kg, ali nažalost nije uspela da osvoji medalju. Pored osvajača medalja Kristine i Marka,