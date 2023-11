Hovenijer: Postoji hitnost za implementaciju Zajednice opština sa srpskom većinom

Hovenijer je novinarima kazao da je nacrt Statuta ZSO pregledan od strane EU i SAD i da je pripremljen kako bi bio u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova.

On je rekao da SAD kontinuirano naglašavaju da ZSO mora biti u skladu sa sadašnjim Ustavom Kosova i da ne treba tražiti nikakve ustavne promene.

"To mora da bude u skladu sa sadašnjim Ustavom Kosova, odlukama Ustavnog suda i ne sme da ima izvršnu vlast. To ne bi trebalo da bude još jedan nivo upravljanja. To mora biti u skladu sa stavovima koje smo izneli u januarskom članku savetnika Dereka Šolea (Chollet) i Gabrijela Eskobara (Gabriel Escobar) (objavljenom u Koha ditore)", rekao je ambasador.

Dodao je da SAD smatraju da taj nacrt statuta koji je dat Vladi Kosova ispunjava sve te kriterijume.

Prema njegovim rečima, samo jedan entitet može da odluči da li je to u skladu sa Ustavom Kosova ili ne, a to je Ustavni sud.

"Sva ova pitanja, gotovo histerični komentari o ustavnosti (statuta) mi se čine neprikladnim. Nakon pažljivog rada na izradi statuta i utvrđivanja članova kako bi se obezbedilo da telo na Kosovu ima sposobnost i ovlašćenje da utvrdi ustavnost, Ustavni sud će to učiniti pre nego što on stupi na snagu", rekao je Hovenijer.

On je rekao da nema tajne u vezi sa nacrtom statuta, ali prema njegovim rečima, ponekad diplomatski pregovori zahtevaju tajnu kada je u pitanju nešto osetljivo, jer je, prema njegovim rečima, prikladnije da se postigne razumevanje među stranama.

"Bez obzira da li se radi o dogovorima u dijalogu, da li se radilo o Rambujeu, o pregovorima sa (Martijem) Ahtisarijem ili drugim stvarima. Postoji vreme kada se stvari objavljuju i kada je potrebna poverljivost. U odgovarajućem trenutku javnost će imati priliku da oceni nacrt statuta. To vreme će odrediti odgovarajuća kombinacija vlada (Kosova i Srbije) i Miroslava Lajčaka", rekao je on.

Govoreći o roku za njegovu implementaciju, on je rekao da tu hitnost imaju zemlje EU i da nema razloga da Vlada ne krene dalje sa ovim nacrtom statuta.

Hovenijer je rekao da ne mora da se sprovodi samo ZSO, već moraju da se sprovedu sve obaveze preuzete iz osnovnog sporazuma i aneksa implementacije u Ohridu.

"Ako čitate izjave nemačkog kancelara, francuskog predsednika, premijerke Italije, moram da kažem da je izuzetno da su ovi visoki evropski lideri direktno uključeni u ovaj proces da pomognu Kosovu da napreduje ka evropskom, evroatlantskom i put normalizacije odnosa sa Srbijom, što je u korist obe zemlje", kazao je američki ambasador.

Dodao je da korišćenje reči kao što su hitno, što pre i slične stvari to pokazuje da postoji želja da se vidi da se ide napred.

"To je sada deo naših razgovora sa Vladom. Nema razloga da Vlada Kosova ne nastavi sa ovim nacrtom statuta. Premijer je tek pre nekoliko nedelja izrazio spremnost da ga u celini prihvati. Radimo na tome da to postane element naše šire strategije. Nije samo ZSO, niti može biti. Sve obaveze koje su Kosovo i Srbija dobile Osnovnim sporazumom i aneksom implementacije u Ohridu moraju biti sprovedene. Želimo ovo da vidimo", izjavio je Hovenijer.