Stižu košava i kiša Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Ujutru postepeno naoblačenje sa zapada. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i vetrovito, posle podne, uveče i noću mestimično sa kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama povremeno i jak, a na jugu Banata i sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 8 °S, najviša od 11 do 15 °S. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%. Kurir.rs/RTS Kurir