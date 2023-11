Vremenska prognoza za 11. novembar 2023.

Prvog dana vikenda sveže i kišovito. Posle podne na visokim planinama kiša će preći u sneg. Krajem dana i uveče prestanak padavina, osim na jugu zemlje. Jutarnja i dnevna temperatura neće se mnogo razlikovati. Ujutru od 7 do 11, tokom dana od 9 do 14 stepeni. U Beogradu povremeno kiša. Temperatura do 13 stepeni. U nedelju više sunca.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.11.2023. Subota: Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom koja će posle podne na visokim planinama iznad 1500m n. visine preći u sneg. Kasnije posle podne i uveče u većini krajeva prestanak padavina, a zatim i postepeno smanjenje oblačnosti, osim na jugu zemlje. Vetar slab i umeren, posle podne u kratkotrajnom pojačanju zapadni i severozapadni, samo još ujutro i pre podne na jugu i