Niže cene goriva - dizel 207, benzin 180 dinara

BEOGRAD - Gorivo na našim pumpama pojeftinjuje. Litar evrodizela koštaće 207, dok će benzin biti 180 dinara.

U odnosu na dosadašnje cene, dizel je pojeftinio tri dinara, a benzin dva dinara, saznaje RTS. To je posledica i pada cene sirove nafte na svetskom tržištu. U odnosu na prošlu sedmicu barel je pojeftinio 10 dolara, pa je sada cena nafte tipa "brent" 80 dolara, a američke lake nafte 76 dolara. Nove cene goriva biće na snazi od danas u 15 časova do petka 17. novembra. Vlada Srbije produžila je period važenja ograničenja cena derivata nafte do 30. novembra.