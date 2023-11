Žiofre: Srbija ostvarila napredak u ekonomskoj sferi, nalazi se na dobrom mestu

BEOGRAD - Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre je izjavio danas da je Srbija ostvarila najveći napredak u ekonomskoj sferi, kao i da se nalazi na dobrom mestu kada je reč o procesu proširenja Evropske unije.

U intervjuu za Tanjug on je rekao da je trenutak da se svi napori koji su se do sada ulagali ubrzaju i intenziviraju. "Potrebno je da imamo jednu kolektivnu ambiciju zarad bržeg postizanja cilja. Imamo plan rasta za Zapadni Balkan. Evropska unija želi da vidi da se stvari ubrzavaju, pogotovo kad na sve to gledamo iz geostrateškog ugla. Potrebno je da ujedinimo ceo kontintent i zajedno idemo dalje. U poslednje vreme ima dosta frustracije zbog procesa proširenja, ali