Šta se ovo dešava na: Islandu?! 800 zemljotresa za nekoliko sati, strahuje se od velike erupcije: Naređena hitna evakuacija, proglašeno vanredno stanje

Island je proglasio vanredno stanje, a policija je pozvala stanovnike da evakuišu priobalni grad Grindavik nakon intenzivnog talasa zemljotresa na jugozapadu zemlje koji je povezan sa mogućom erupcijom vulkana Fagradalsfjal.

Od ponoći do 14 časova zabeleženo je skoro 800 zemljotresa, od kojih je najplići na dubini od 3 do 3,5 kilometara, saopštio je islandski meteorološki zavod. Islandska agencija za civilnu zaštitu saopštila je da bi "tunel magme koji se formira mogao doći do Grindavika". Islandske vlasti su dodale da je nemoguće reći da li bi i gde bi magma mogla da izbije na površinu. "Zemljotresi bi mogli postati jači od onih koji su se već dogodili, a ovakav sled događaja