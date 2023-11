Vučić odbacio stav ambasadora SAD na Kosovu o formiranju ZSO i potvrdio da će se sastati sa Makronom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras odbacio stav ambasadora SAD u Prištini Džefri Hovenijera (Jeffrey Hovenier) o formiranju, u skladu sa Ustavom Kosova, Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO).

On je u Parizu, za RTS, zapitao i zašto je onda zvanični Beograd o tome (ZSO) pregovarao i pregovara u Briselu. „Ako je nešto u skladu sa ustavom takozvanog Kosova a što smo mi o tome pregovarali u Briselu i što pregovaramo“, naveo ; je Vučić. Kazao je da „to znači da Srbi to (ZSO) mogu još danas da osnuju, ako je u skladu sa Ustavom Kosova“, te da, kako je rekao, „niko to ne može da im zabrani“. Citirao je, povodom stava ambsadora SAD na Kosovu, staru srpsku