Večeras je u naselju Kolonija u Zemunu izbio požar na automobilu.

Vatrogasci su izašli na lice mesta, a vozilo je potpuno izgorelo. View this post on Instagram A post shared by Zemunske Vesti (@zemunske.vesti) Za sada nije poznat uzrok požara i da li ima povređenih. Kurir.rs/Telegraf Kurir