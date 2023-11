Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

U Srbiji se tokom sledeće nedelje očekuje sveže vreme sa jutarnjim temperaturama od 7 do 11 stepeni i kišnim periodima u sredu i petak, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ponedeljak će se temperatura kretati od 7 stepeni ujutru do maksimalnih 16 stepeni. Tokom dana u većem delu zemlje biće malo do umereno oblačno, ali suvo vreme. Samo na severu, uz više oblačnosti, tek ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar, saopštio je RHMZ. U utorak u većini krajeva biće promenjivo oblačno, ali suvo vreme sa nešto višim temperaturama koje će ići i do 20 podeoka. Krajem dana i uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima