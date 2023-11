Lekari bolnice Al Šifa u Gazi odbili da se evakuišu

GAZA – Lekari u bolnici Al Šifa u severnoj Gazi odbili su nalog za obaveznu evakuaciju bolnice od Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), jer se plaše da će oko 700 rizičnih pacijenata umreti ako ih ostave, izjavio je danas generalni direktor Ministarstva zdravlja u Gazi Munir Al-Burš. „Problem nisu lekari, već pacijenti.

A ako ih ostave, oni će umreti, a ako budu prebačeni umreće na putu, to je problem, govorimo o 700 pacijenata. Do sada nije bilo odgovora lekara, ali neki od raseljenih lica i porodica su već otišli”, rekao je Al-Burš, prenosi Si-En-En. On je dodao da naredba za evakuaciju nije koordinisana ni sa jednom međunarodnom humanitarnom agencijom, kao što je Međunarodni crveni krst, kao i da nedostatak koordinacije izaziva zabrinutost za bezbednost i izvodljivost