Turkinja uhapšena jer je krijumčarila rolekse Pala zbog dva sata

NIŠ: U nastavku akcije na suzbijanju korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Upravom carina, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su danas tursku državljanku U.S. (1974) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo krijumčarenje.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, na letu za Istanbul, kod osumnjičene pronašla dva sata marke „Rolex“, koje ona nije prijavila carinskim i policijskim službenicima prilikom napuštanja Srbije, iako je bila u obavezi da to učini. U.S. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.