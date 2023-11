Između Žablja i Čuruga večeras je došlo do saobraćajne nezgode.

U udesu su učestvovali autobus koji se, kako navodi stranica 192, zakucao u traktor koji je završio prevrnut pored puta. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na terenu je policija i uviđaj je u toku. Nije poznato da li ima povređenih i u kom su zdravstvenom stanju. Kurir.rs Kurir