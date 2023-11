Prva fotografija nakon tragedije kod Velike Plane: Strašan prizor, voz se zakucao u automobil, čoveku nije bilo spasa (foto)

Na pružnom prelazu između Velike Plane i Markovica dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač automobila kada je putnički voz naleteo na vozilo.

Kako Kurir saznaje, do nesreće je došlo u 8.55 sati ujutru. Prema informacijama sa lica mesta, do nesreće je došlo kada je vozač automobila pokušao drumskim vozilom da zaobiđe spuštene polubranike i pređe preko pruge, iako su rampe zabranjivale dalju vožnju. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Infrastruktura železnice Srbije se oglasila saopštenjem - Danas u 8.55 sati, između Velike Plane i Markovca, na putnom prelazu koji je obezbeđen