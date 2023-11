Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i osetno hladnije uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Tokom popodneva i večeri očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U Kragujevcu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i temperaturom do 14 stepeni.