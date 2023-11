"Sastanak dve najveće ekonomije važan za ceo svet": I u Kremlju će pratiti susret kineskog i američkog predsednika u San Francisku

Kremlj je ocenio kao "važan za ceo svet" današnji samit američkog predsednika Džoa Bajdena i njegovog kineskog kolege Si Đinpinga, u vreme kada vladaju tenzije između te dve svetske supersile. - Te dve zemlje uspostavljaju bilateralne odnose, to je njihovo pravo.

Naravno svaki sastanak između dve najveće ekonomije na planeti je važan za ceo svet - rekao je danas novinarima Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina. Bajden i Si će se sastati na imanju Filoli južno od San Franciska, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), čiji je San Francisko domaćin. After a year of silence, Biden and President Xi face off in San Francisco. What to expect https://t.co/xHBO2grNOn — USA TODAY