Danas u Srbiji umereno oblačno, povremeno sunce

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će na istoku povremeno biti i jak, a uveče će se pojačati i biti u skretanju na jugoistočni.

Tokom noći se očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, u Vojvodini mestimično sa kišom.

Najniža temperatura od dva do devet stepeni, a najviša od 13 do 17.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno, povremeno sunčano. Tokom noći povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na jugoistočni i u pojačanju. Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša oko 15.

Od petka i za vikend se očekuju kiša, zahlađenje, jak vetar, ponegde i sneg.