Novi potezi EU za približavanje Zapadnog Balkana: Analitičari za "Blic TV": Inicijative okrenute proširenju, ali Unija neće popuštati

Za Evropsku uniju (EU) važno je jedinstvo i snažna saradnja sa partnerima na Zapadnom Balkanu naročito u spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, zaključak je ministarskog sastanka u Briselu. Važni su sastanci, ali još važniji je novi dokument takozvanih zemalja prijatelja Zapadnog Balkana, smatra ministarka za evrointegracije Tanja Miščević.

- Gde smo najkonkretnije razgovarali, on se naravno zasniva pre svega na pomoći reformama posebno u oblasti infrastrukture, ali i privrede kako, zapravo, ova grupa država može da pomogne nama sa Zapadnog Balkana, da uhvatimo momentum, kako se to najčešće danas govori - kaže ona. Iza inicijative su stale Hrvatska, Slovenija, Austrija, Češka, Grčka, Italija i Slovačka. Kao glavni razlog navodi se to što je region izložen raznim uticajima sa strane, pa je potrebno