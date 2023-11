Četvrti dan protesta poljoprivrednika: Traktorima u centar Novog Sada do skupštine

Protest poljoprivrednika ušao je u četvrti dan, a kako su najavili organizatori, paori će traktorima da uđu u centar Novog Sada, do mesta gde bi trebalo da zaseda Skupština Vojvodine.

Poljoprivrednici koji su blokirali svih šest ulaza u rafineriju u Novom Sadu, najavili su radikalizaciju protesta, blokiranje saobraćajnica. Prema najavama za danas, oni bi oko 11 sati trebalo da dođu traktorima do središta pokrajinske vlasti, odnosno kompleksa Banovina. Kretaće se od rafinerije, preko mosta na kanalu DTD, kroz Temerinsku i Jovana Subotića, do Bulevara Mihajla Pupina. Vožnja će trajati nekoliko sati. Tu će se zadržati neko vreme i vratiti nazad do