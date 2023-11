Gašić: Albanska mafija obezbeđuje oružje krijumčarima na severu Srbije

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić rekao je danas da organizovane kriminalne grupe koje švercuju migrante na severu Srbije imaju pomoć albanske mafije sa Kosova i Metohije.

"To nisu migranti, ovo su organizovane kriminalne grupe protiv kojih mi vodimo borbu, znači da odvojimo šta su migranti a šta su organizovane kriminalne grupe, uz pomoć albanske mafije, koja dolazi iz naše južne pokrajine. Oružje sve dolazi odozdo", naveo je Gašić. On je to izjavio prilikom polaganja kamena temeljca za novu zgradu Komande Žandarmerije i zahvalio njihovim pripadnicima na angažmanu u Subotici i Pirotu, u pograničnim oblastima Srbije. "Veliki je to