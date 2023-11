Boateng: "Mislim da će De Zerbi biti najbolji trener na svetu"

On je istakao da je De Zerbi bolji trener od menadžera Mančester sitija Pepa Gvardiole

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Gane, Kevin Prins Boateng izjavio je danas da će Italijan Roberto de Zerbi da bude najbolji trener na svetu u narednih 20 do 30 godina. De Zerbi (44) je od 2022. menadžer Brajtona, a pre toga je trenirao Šahtjor, Sasuolo, Benevento, Palermo i Fođu. Boateng je sa De Zerbijem sarađivao u Sasuolu. - Da me Zerbi vodio pre 10, 12 godina igrao bih drugačiji fudbal. Mislim da će on da bude najbolji trener na svetu u narednih 20, 30