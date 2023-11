Pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom i pljuskovima koji posle podne mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab do umeren, u košavskom području i na planinama, povremeno jak uglavnom iz južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 10, najviša dnevna oko 15 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 16 stepeni.