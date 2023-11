Upozorenje RHMZ: Jak olujni vetar, u planinskim predelima mećava

Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje u kojem se navodi da će u toku dana na području cele Srbije duvati jak vetar, koji će dostizati brzinu i do 85 kilometara na sat.

Danas će duvati jak severozapadni vetar sa udarima olujne jačine, od 17 do 24 m/s, odnosno od 60 do 85 km/h, što će u planinskim predelima usloviti mećavu i lokalno stvaranje snežnih nanosa, navedeno je u upozorenju RHMZ. Na planinama istočne i jugoistočne Srbije očekuje se od 10 do 20 cm snega, a u ostalim planinskim delovima zemlje biće manje snega. Krajem dana i tokom noći padavine će prestati, a vetar oslabiti, saopštio je RHMZ. Upozorenje je izdato za