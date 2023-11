Najnovije upozorenje RHMZ-a: Olujni vetar u većem delu Srbije, a evo gde se očekuju mraz i sneg

Do kraja dana u većem delu Srbije i dalje će duvati jak i olujni severozapadni vetar sa udarima od 17 do 24 m/s, odnosno od 60 do 85 km/h, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Udari severozapadnog vetra večeras će najpre oslabiti u Vojvodini, a u toku noći i u centralnoj i zapadnoj Srbiji, dok će se na istoku i jugoistoku zemlje, kao i u planinskim predelima zadržati jak vetar. U toku večeri na severozapadu zemlje delimično vedro, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom kiše, a u brdsko-planinskim predelima povremeno sa kratkotrajnim snegom. Padavine će u drugom delu noći prestati, osim na