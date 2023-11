Završena blokada auto-puta u Novom Sadu, protesti poljoprivrednika održani i u drugim delovima Srbije

Šestog dana protesta poljoprivrednici u Novom Sadu su na tri sata blokirali prilaz auto-putu u Novom Sadu. Protesti organizovani i u drugim delovima Vojvodine, a novosadska Rafinerija ostaje u neprekidnoj blokadi.

Ovo je bio drugi dan trosatne blokade auto-puta. Traktoristi su juče blokirali prilaze Novom Sadu od 12 do 15 sati, a danas od 11 do 14 časova. Osim Rafinerije nafte koja je u blokadi od početka protesta, poljoprivrednici su tokom prethodnih dana organizovali i nekoliko protestnih vožnji u kružnom toku na ulazu u grad i do zgrade Vlade Vojvodine. U drugim delovima Vojvodine i Srbije danas su putevi bili duže blokirani. Protesti su se proširili i na Staru Pazovu.