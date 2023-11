Abu Obeida:Borbe sa izraelskom vojskom vode se 'od ulice do ulice' u Pojasu Gaze

GAZA - Abu Obaida, portparol oružanog krila palestinske militantne grupe Hamas, Kasam brigada, izjavio je da se pripadnici te grupe bore protiv izraelskih vojnika ''od ulice do ulice'' u Pojasu Gaze, kao i da su u borbama uništili na desetine izraelskih vojnih vozila u poslednja četiri dana.

Borci Kasam brigada uništili su i stambenu zgradu u Beit Hanunu u kojoj su bile stacionirane izraelske specijalne snage, rekao je Obaida i dodao da su u urušavanju zgrade poginuli izraelski vojnici koji su bili unutra, prenosi Al Džazira. Izraelska vojska još nije komentarisala napad ili bilo kakve žrtve. Abu Obaida je dodao da su borci Hamasa na terenu i da ''gone neprijateljske snage i njihova vozila od ulice do ulice''. On je opisao izraelsku raciju u bolnici Al