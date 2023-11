Najpotresnija scena na Novom groblju: Miki Manojlović istrčava iz kapele, ne može da savlada bol zbog Lauševića (video)

Miki Manojlović je ušao u kapelu na Novom groblju da se oprosti od kolege Žarka Lauševića.

On je brzo ušao i izašao uz suze dok je u pozadini sve vreme išla pesma "Zlatni dan" Bisere Veletanlić. 00:02 Miki Manojlović grcao u suzama Brojne kolege su došle da se oproste od legendarnog glumca. Prisutni u kapeli grcaju u suzama dok se čuju pesme, među kojima je i "Zlatni dan". Hor u kapeli peva pesmu Frenka Sinatre "My Way", a potom se čula i pesma "Jeleni umiru sami" grupe "Poslednja igra leptira". Po sopstvenoj želji, Žarko Laušević će biti kremiran.