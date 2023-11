Ameri nisu mogli da odole: Ovo je Ju-Es open uradio posle Đokovićeve titule u Torinu

NOVAK Đoković osvojio je sedmi put u karijeri Završni masters. Čestike na novoj titulu najboljem teniseru planete uputio je Ju-Es open.

FOTO: Tanjug/AP Amerikanci nisu mogli da odole, pa su na interesantan način podsetili na dominaciju Srbina "belim sportom" u ovoj godini. Naime, oni su napravili ilustraciju Novaka iz igrice Super Mario i podsetili na njegove titule u 2023. godini, a bilo ih je ukupno sedam - Adelejd, Australijan open, Rolan Garos, masters Sinsinati, Ju-Es open, masters Pariz i Završni masters. Success at every level in 2023 for Novak Djokovic! pic.twitter.com/lSBeJGHdXC — US Open