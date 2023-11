Narodna stranka predala listu za beogradske izbore

Beta pre 1 sat

Narodna stranka (NS) predala je danas listu Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) za beogradske izbore koji će biti održani 17. decembra.

Njihov kandidat za gradonačelnika i prvi na listi, advokat Vladimir Gajić, naveo je da će NS u predizbornoj kampanji, ali i ako bude u situaciji da vodi grad, posebnu pažnju posvetiti iskorenjivanju korupcije, saobraćaju i zagađenju.

"Ukoliko budem izabran za gradonačelnika Beograda garantujem da ću iskoreniti korupciju jer znam, s obzirom na 30-godišnje advokatsko iskustvo, kako da to uradim", rekao je Gajić. {image2}

On je dodao i da mu je, na ličnom nivou, uzor nekadašnji gradonačelnik Beograda Vlada Ilić, koji je ovu funkciju obavljao od 1935. do 1939. godine i koji je bio najveći industrijalac tog vremena.

"On je izugradio most kralja Aleksandra, prvi most ka Pančevu, zgradu Pošte, zgrade u okviru Kliničkog centra Srbije. Posle rata je osuđen kao saradnik okupatora, a sva imovina mu je oduzeta", rekao je Gajić.

On je istakao da je Ilić osuđen na 10 godina robije, ali da je odležao šest.

"Nakon puštanja iz zatvora čistio je ulice kako bi preživeo", naglasio je Gajić.

Kandidat NS za gradonačelnika je podvukao da od bivših gradonačelnika ceni još Branka Pešića i Nenada Bogdanovića, jer ostali nisu bili dostojni te funkcije.

"Nadam se da ću, ukoliko budem imao prilike, biti dostojan funkcije gradonačelnika", zaključio je Gajić.

On je istakao i da je NS prikupila više od 4.000 potpisa za listu na kojoj je 110 kandidata za odbornike u Skupštini grada.

(Beta, 11.21.2023)