Izrael i Hamas na pragu postizanja sporazuma o oslobađanju talaca

Izraelski kabinet će večeras u 20 časova održati sednicu tokom koje bi trebalo da odobri sporazum o oslobađanju talaca koje Hamas drži u Gazi još od 7. oktobra.

Pre tog sastanka biće održan sastanak ratnog i bezbednosnog kabineta koji takođe treba da postignu dogovor o sporazumu na osnovu kojeg bi Hamas oslobodio taoce, a Izrael palestinske zatvorenike. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je ranije danas da se napreduje ka postizanju dogovora, piše Tajms of Izrael (Times of Izraael). „Mislim da ni sada ne treba da otkrivam previše, ali se nadam da ćemo uskoro imati dobre vesti“, rekao je on na sastanku sa