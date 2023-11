Završena blokada Temerinskog mosta u Novom Sadu

Poljoprivrednici koji deveti dan protestuju u Novom Sadu oko podneva su traktorima blokirali Temerinski most.

Blokada je trajala do oko 15 časova. Blokada Temerinskog mosta je bila najavljena za 10 časova, ali su umesto toga nešto manje od sat vremena sporo vozili u krug u kružnom toku kod Rafinerije. Blokada je trajala do 15 časova. Poljoprivrednici koji su blokirali magistralni put Kovin-Pančevo u Bavaništu kažu da neće biti popuštanja blokade do okončanja pregovora s premijerkom Anom Brnabić. Poljoprivrednik Jovan Jovanov rekao je za N1 da se nadaju da će biti pomaka u