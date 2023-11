Odgovor Siniše Malog Nikeziću

Da, Nikeziću, zaista imamo skoro pet milijardi evra na računu države.

Srbija je likvidna, finansijski stabilna, ekonomski jaka da nastavi reforme uz rast kvaliteta života građana, rast plata i penzija. Za to se borimo i to su, ukratko, okosnice naše odgovorne politike. Vi biste to znali da ste bili vođeni time dok ste imali uticaja na tok razvoja Srbije. I, zato je Vama ovih pet milijardi na računu bauk koji Vas guši, jer dok se 619 miliona evra slivalo na račune Vašeg šefa Dragana Đilasa, Srbija je tonula u ponor bankrota. Te 2012.