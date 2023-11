Visoka cena manje inflacije: Analiza ekonomiste Vojislava Guzine

Ministar finansija nam slavodobitno saopštava da inflacija brže pada od očekivanog pada.

Pala je na 8,5 odsto već u oktobru, a toliki smo nivo inflacije, bezmalo, očekivali tek krajem godine. U Narodnoj banci Srbije (NBS), inače nadležnoj za inflaciju, i dalje ostaju pri proceni da ćemo godinu završiti sa osam odsto inflacije. Razumljivo je da je ministar zaduženiji za lepe vesti, jer je on do guše u izbornoj kampanji. A inflacija i pad standarda većine stanovništva su, nije teško razumeti, najslabija ekonomska tačka aktuelne vlasti u borbi do ponovne