Vučić o Sloveniji, Kosovu, EU, naoružanju

Beta pre 2 sata

Srbija će, tek pošto sazna "stvarne razloge" odluke Slovenije da ne da agreman imenovanom ambasadoru Srbije, odgovoriti na to - izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

Slovenija zbog "formalnih prepreka bezbednosne prirode" nije dala agreman Zoranu Đorđeviću, sada vršiocu dužnosti direktora Pošte Srbije i bivšem ministru, piše danas slovenački list "Delo".

Vučić je novinarima na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici kod Beograda preneo povodom te odluke da su mu "iz bezbednosnih službi rekli" da je vlasnik medijske "Junajted grupe" Dragan Šolak "uticao na donosioce odluka u Sloveniji", ali da on u to ne veruje.

"Za mene je nemoguće da jedan tajkun može imati takav uticaj, pa ću sačekati da vidim koji su stvarni razlozi i u skladu sa time će Srbija odgovoriti u budućnosti", rekao je Vučić.

Pored toga, predsednik je novinarima rekao da smatra da je svih pet država Evropske unije koje ne priznaju nezavisnot Kosova i dalje "čvrsto opredeljeno" da ostanme pri tom stavu.

"Među njima se Španija i Kipar u tome najviše drže, a ne vidim nikakvu bojazan i da će ostale države promeniti mišljenje", izjavio je Vučić uz kojeg je u Batajnici tokom razgledanja novonabavljenog naoružanja i vojne opreme pridružio ambasador Španije u Beogradu Raul Bartolome Molina.

Predsednik Srbije i ambasador su tokom obilaska ušli u transportni avion C295 koji je od sredine oktobra u upotrebu u Vojsci Srbije.

"Eksperti su mi rekli da će avion služiti dobro i da su zadovoljni. Nastavićemo da kupujemo avione od Španije", rekao je Vučić kome je Bartolome Molina uručio maketu tog aviona.

On je rekao da je Srbija nabavila nemački helikopter, španske avione, francuske radare i simulatore, helikoptere s Kipra.

Vučić je naveo da je 11 helikoptera Mi-35P nabavljeno u saradnji s Kiprom i najavio da će država nastaviti modernizaciju i opremanje oružanih snaga iz zemlje i inostranstva.

Vučić potvrdio da je podneta krivična prijava protiv vlasnika Informera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su državni organi na profesionalni način obavili posao u vezi sa saobraćajnom nezgodom koju je izazvao vlasnik tabloida Informer Dragan Vučićević i potvrdio da je protiv njega podneta krivična prijava.

"Sve ostalo je na nadležnim državnim organima koji su već podneli krivičnu prijavu protiv Vučićevića", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska nove vojne opreme na aerodromu u Batajnici.

On je naveo da je Vučićević, nakon što je kolima oborio devojku na pešačkom prelazu, stao i pomogao joj, sačekao policiju i potom otišao u bolnicu.

Predsednik Srbije je naveo da je Vučićević bio negativan na alkotestu.

Vučić je apelovao na građane da pažljivije voze, posebno po teškim uslovima, poput onih kakvi su, navodno zbog kiše, bili tog dana u Beogradu.

Vučić o glasanju na KiM: Za Srbe postoje jedna pravila, za Albance potpuno druga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, komentarišući što Srbi neće moći na Kosovu i Metohiji da glasaju za izbore koji će u Srbiji biti održani 17. decembra, navodeći da za "Srbe postoje jedna pravila, a za Albance propuno druga".

"Tu se ništa neće promeniti ni u budućnosti, bar kada je u pitanju Kvinta i odnos tih velikih zapadnih sila koje su porodile takozvanu nezavisnost Kosova", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska nove vojne opreme na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Upitan očekuje li reakciju međunarodne zajednice, kazao je da je nekoliko dana ranije, na konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom rekao da očekuje da će oni "da izdaju saopštenje".

"Da sačekamo da vidimo da li će uopšte da izdaju to saopštenje. Iako izdaju, maksimalno je da izdaju da je to suprotno demokratskim normama i da su se nadali da će on uraditi nešto drugačije. Ali i to saopštenje je pod znakom pitanja. U svakom slučaju ne očekujte ništa više od toga", rekao je Vučić.

Vučić: Opozicija pominje izbornu krađu jer zna da će ubedljivo izgubiti na izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će opozicija ubedljivo izgubiti na predstojećim izborima i da zbog toga unapred spominje izbornu krađu.

Vučić je upitao kako lista oko SNS može da pokrade izbore, ako će, kako je rekao, imati "pet puta manje čuvara kutija" od celokupne opozicije.

"Kada neko priča o krađi? Kada zna da će izgubiti na izborima, a izgubiće ih ubedljivo jer nisu ponudili politiku građanima. Politika mržnje nije politika. Zato moraju da pričaju o tome ne bi li našli alibi za svoju nesposobnost", rekao je Vučić novinarima na vojnom aerodromu u Batajnici gde je prikazano novouvedeno naoružanje i oprema Vojske Srbije (VS).

Dodao je da "demokratija u Srbiji neće biti ugrožena od bilo kakvih nasilnika".

"Biće onakvi rezultati kako narod bude glasao. Takvi rezultati biće priznati, a na narodu je da izabere svoju budućnost", kazao je predsednik.

Vučić je najavio nova ulaganja u opremanje Vojske Srbiji posle isporuka dva transportna aviona CASA-295 proizvedena u Španiji, 11 polovnih helikoptera Mi-35 s Kipra i radara proizvedenih u Francuskoj.

"Malo kada smo u našoj istoriji mogli ovoliko novih sredstava da pokažemo u jednom danu. Kupili smo 22 radara, to Srbija i Jugoslavija decenijama nisu kupili. Do septembra naredne godine stiže još 10 helikoptera H-145, a videli ste i modernizovane 'Laste' i 'Orlove'", kazao je Vučić.

Najavio je da će šest od 11 helikoptera nabavljenih s Kipra biti modernizovano do kraja januara.

"Ova godina je bila rekordna po ulaganjima u našu vojsku, a sledeće ćemo uložiti još više. Radimo na našim dronovima i sa našim dronovima, nešto i kupujemo... Tražićemo dodatni prijem vojnika, posebno u specijalne jedinice", najavio je predsednik.

(Beta, 11.23.2023)