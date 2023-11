Pali se meteo alarm, pada temperatura: Najnovija najava RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, ponegde u nižim predelima slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg.

U toku jutra i pre podneva na jugu i jugoistoku mestimično sa slabom do umerenom kišom, a u ostalom delu Srbije tek ponegde sa slabom rosulјom. Na severu Vojvodine ujutro slab mraz, pre podne umereno oblačno, potom pretežno sunčano. Slab do umeren severozapadni vetar, uveče jugozapadni. Najniža temperatura biće od minus jedan na severu Vojvodine, do osam stepeni u Negotinskoj Krajini, a najviša dnevna od pet do 10 stepeni. Do kraja sedmice zadržaće se oblačno