Dragoljub Mićko Ljubičić: Manipulacija medijima je učinila da se nalazimo tako dugo u tom mračnom i začaranom krugu

Dragoljub Mićko Ljubičić ističe da ne bi nikog „ucenjivao i uslovljavao da izađe na izbore, ali bi sve pozvao da se malo presaberu“. „Ako ne želite da odlučujete o svojim životima, onda zakopajte se u mišiju rupu ili se iselite iz zemlje, ali zašto trpeti da neko drugi o tome odlučuje“, naglasio je.

Govoreći o novoj knjizi „Danas nam je divno dno“, kao jedan od autora Ljubičić ističe da je „svesno kritikovao celo naše društvo“, prenosi portal N1. „Zbog uglavnom pogrešnih odabira sopstvenih vođa tokom proteklih iks decenija, pa preko tog slepog verovanja tim vođama i svemu i pored sopstvenih očiju, novčanika, sudbine, dece i okruženja. To se slepo verovanje nažalost i dalje održava i to sa najjačim mogućim sredstvom, a to su mediji. Manipulacija medijima je