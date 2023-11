Učenik uboden nožem u dvorištu Tehničke škole u Železniku

Učenik Tehničke škole u Železniku jutros je izboden nožem u dvoruštu te škole.

On je kolima Hitne pomoći prebačen u Urgentni centar. "Povređen je učenik naše škole. Policija je trenutno u školi, obavlja se uviđaj", kratko su za Euronews Srbija rekli u toj školi. Učenik škole povređen je jutros u 8.15 sati. U Urgentnom centru za Euronews Srbija kažu da je učenik u stabilnom stanju i da nije životno ugrožen. "Šesnaestogodišnjak ima lumbalnu povredu, nije životno ugrožen,