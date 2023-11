Oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama

U Srbiji će danas biti oblačno, tmurno i hladnije sa slabim padavinama, dok se tek popodne očekuje delimično razvedravanje. U Vojvodini će jutro biti vedro, očekuje mraz i minus jedan stepen. Najviša dnevna temperatura biće od pet do deset stepeni.

Oblačno i hladnije vreme, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima sa rosuljom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Na severu Vojvodine nakon jutarnjeg slabog mraza, pre podne biće umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od -1 na severu Vojvodine do 8 stepeni u Negotinskoj Krajini. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 5 do 10 stepeni.