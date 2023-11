Tripl-dabl Jokića, poraz Denvera (video)

Orlando predvođen nemačkim reprezentativcem Francom Vagnerom slavio sa 124:119

Denver nije prekinuo niz slabih rezultata, ovog puta poražen je od Orlando Medžika 124:119. Bio je to treći neuspeh u poslednja četiri meča na turneji po Istoku. Nikola Jokić je ostvario 111. tripl dabl u karijeri, šesti ovosezonski, postigao je 15 poena u poslednjoj, odlučujućoj četvrtini. Sve to nije bilo dovoljno da njegova ekipa ostvari pobedu. Meč je završio sa 30 poena (16-11, 2-1, 5-5, 13 sk, 12 as za 36 min), pratili su ga Porter 25 (9-5 trojke) i Gordon 15