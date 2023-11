Kovačević: Odbaciti francusko-nemački plan, traže nam da se kao žrtva divimo dželatu

"Moramo da odustanemo od tog katastrofično lošeg plana, čija je suština u tome da nudi poniženje, poraz, višedecenijsku i viševekovnu frustraciju i večiti ili bar dugi odlazak Kosova iz sastava Srbije", rekao je Kovačević televiziji Nova S.

"Od nas se kao žrtve traži da preuzmemo izgled krivca i da se sa divljenjem zahvaljujemo dželatu. Narodnu stranku ne čine takvi ljudi", dodao je Kovačević.

Kovačević je naveo da su sankcije prema Rusiji ili bilo kojoj državi nedopustive.

"Mi smo to voće jeli. Te sankcije su udarile po narodu, a Slobodan Milošević je i dalje pušio 'Kohibu' i pio 'Čivas', porodica i oni bliski njoj su se bogatili do neslućenih razmera dok je narod gladovao", rekao je Kovačević.

Upitan da li će Narodna stranka, ako bude "jezičak na vagi", podržati i vladu SNS-a koja bi odbacila "francusko-nemački" sporazum, Kovačević je odgovorio: "Nipošto".

"Što je dedi milo, to mu se i snilo, da ne kažem babi, dakle, mi bismo jako voleli da budemo taj jezičak na vagi, teg koji će da prevagne, i taj teg neće biti tako mali, i kad bi deda uspeo da odsanja ono što sanja, to bi bila vlada koja ne bi bila SNS-ovska, ali svakako, i to je crvena linija, vlada koja Kosovo i Metohiju zauvek vidi u sastavu Srbije. Mi smo u tom smislu nepokolebljivi", objasnio je Kovačević.

Kovačević je naveo da se u Srbiji sve mora menjati – sistem vrednosti, moralna načela, ekonomija, kultura…

"Mi smo verovatno jedina konzervativistička stranka koja nije antievropska", rekao je Kovačević, i dodao da bi članstvo u EU trebalo da bude referendumsko pitanje kada za to dođe vreme, a da je sada sasvim dovoljno da Srbija teži Evropskom ekonomskom prostoru.

"Zec je još u šumi, ražanj je još na drvetu, polako, ima još vremena, ali Srbija je evropska država i evropska kultura. Ne bi trebalo tražiti primer za ugled nigde dalje od Evrope. Meni trebaju evropski standardi kada je u pitanju način na koji većina štiti manjinu, sva manjinska prava, od religijskih preko erotskih, seksualnih, ne znam, treba mi sloboda misli i reči, treba mi umetnička sloboda, trebaju mi kulturne navike, higijenske radne navike, trebaju nam sindikati koji će na pravi način štititi radnike, treba nam demokratija, država koja će znati da osudi lopove", zaključio je Kovačević.