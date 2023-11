"Nije zaključavao vrata": Komšije Milana kojeg je nasmrt izbo Sultan (27) u šoku: "Imao je probleme sa zdravljem, ali je uvek bio nasmejan"

Komšije i prijatelji Milana T. (54) koga je navodno u centru Novog Sada u iznajmljenom stanu sa više uboda nožem usmrtio Sultan G. (27) državljanin Bosne i Hercegovine kažu za "Blic" da nikada nisu čuli za njega te da znaju da je pokojnog Milana posećivala samo familija te da druge posetioce nisu viđali.

- Bio je to drag čovek. Užasno je to što mu se desilo. Uvek se tako lepo javljao i stao da popriča, da pita za zdravlje... Bile su to prave obične komšijske priče. Istina, jako malo je pričao o privatnom životu. Znamo da se navodno dvaput ženio, da ima dva sina i ćerku, pa i unuke koje smo viđali da ga posećuju i da je nekada bio poznati ugostitelj, vlasnik jedne pečenjare koja je izgorela pre par godina pa je taj biznis batalio - pričaju nam Milanove komšije.