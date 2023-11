Vremenska prognoza za 25. novembar 2023.

Tokom noći vlažan sneg počeće da pada na planinam, a sutra će se zabeleti i niži predeli. U nižim i brdskim predelima pašće od 5 do 20, a na planinama oko 30 centimetara snega. Na severu zemlje, tek ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura će biti viša od dnevne. Ujutru od 3 do 7, a tokom dana od nule do 5 stepeni. U Beogradu povremeno slaba kiša. krajem dana i uveče moguća je i poneka pahulja. Biće hladno, tokom dana oko 2 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.11.2023. Subota: Vetrovito i hladno. Na severu Srbije umereno oblačno, tokom dana tek ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. U ostalim predelima oblačno sa padavinama: u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima sa kišom koja će od sredine dana i posle podne sa daljim padom temperature preći u sneg. Više padavina biće na