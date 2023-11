Nedolično ponašanje Britanaca: Navijači prozivali Đokovića dok je davao izjavu (VIDEO)

NOVAK Đoković pobedio je Kamerona Norija sa 6:4, 6:4 i uz Miomira Kecmanovića odveo Srbiju u polufinale Dejvis kupa. Posle završetka Noletovog meča britanska publika je pokušala da isprovocira najboljeg na svetu.

FOTO: Tanjug/AP Ipak, prvog reketa sveta to nije pogodilo, ali im je u jednom momentu odbrusio, s punim pravom s obzirom na to da je on taj koji se na kraju radovao. Podsetimo, Srbija je pobedila Veliku Britaniju sa 2:0. Dubl se neće igrati jer taj meč ne bi imao takmičarski značaj. "Orlovi" će u polufinalu igrati protiv Italije, dok bi u eventualnom finalu odmerili snage sa boljim iz duela Australija - Finska. BONUS VIDEO: Ovako se Novak Đoković zagrevao pred meč