Dejvis kup: Srbija posle velike drame poražena u polufinalu Dejvis kupa - Italija u borbi za trofej

Imao je Novak Đoković tri vezane meč lopte protiv Janika Sinera i mnogi su već videli Srbiju u finalu Dejvis kupa, ali se sve veoma brzo okrenulo i na kraju je Italija otišla u borbu za trofej.

U odlučujućem dubl meču, Lorenco Sonego i Janik Siner savladali su Đokovića i Miomira Kecmanovića sa 2:0 u setovima, što im je u ukupnom skoru donelo pobedu od 2:1.

Prethodno je Miomir Kecmanović sa 2:1 savladao Lorenca Muzetija (7:6, 2:6, 1:6), a dok je Đoković poražen od Sinera istim rezultatom (6:2, 2:6, 7:5).

Bila je Srbija na korak od finala, ali je Siner u trećem setu protiv Đokovića uspeo da spase tri meč lopte, potom napravi brejk i pobedi.

„Jedna lopta je falila, ta lopta je bila moja i ja moram da preuzmem odgovornost... Tragičar sam, šta da radim", izjavio je Đoković posle poraza.

„Kada izgubiš za svoju zemlju, gorak ukus u ustima je još veći", dodao je.

Italija će se u finalu Dejvis kupa, koje je na programu u nedelju, sastati sa Australijom.

Poraz od Sinera, Đokoviću je prvi u nacionalnom dresu još od 2011. godine i 21 uzastopne pobede.

To je bio njihov treći susret protiv Sinera u samo desetak dana.

Prethodna dva bila su na Završnom turniru u Torinu, gde je Italijan bio bolji u grupnoj fazi, ali je Đoković na kraju slavio u finalu.

Srbija do sada ima jednu Dejvis kup titulu, osvojenu 2010. godine, kada su, uz Đokovića, u sastavu bili sadašnji selektor Viktor Troicki, Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić.

Pored toga, Srbija ima i jedno drugo mesto - poražena je od Češke 2013. godine.

Italija je takođe samo jednom bila šampion, sada već davne 1976. godine, dok je Australija jedna od najtrofejnijih reprezentacija u istoriji takmičenja.

Australijski teniseri do sada su 28 puta dizali trofej Dejvis kupa, iako veliku većinu početkom i sredinom 20. veka - poslednja je bila 2003. godine.

Ispred njih je samo Amerika sa 32 titule.

Tok mečeva:

Kecmanović - Muzeti

Kecmanović je odlično krenuo protiv Muzetija, napravio brejk već u prvom gemu, imao i dve brejk šanse u trećem, ali nije ih iskoristio.

I sve je išlo planu do odlučujućeg gema, kada je servirao za set.

Međutim, umesto da na semaforu piše 6:4, Muzeti je izborio 5:5 i ubrzo je došlo do taj-brejka u kojem je Italijan bio bolji.

U drugom setu Kecmanović je zaigrao dosta bolje, ali su i jedan i drugi bez problema branili sopstvene servise.

Onda je Miomir napravio brejk za 4:2, koji je odmah i potvrdio, a zatim i sa 6:2

Još je lakše bilo u trećem, kada je slavio 6:1

Đoković - Siner

Za razliku od Kecmanovića, Đoković je u meč protiv Sinera krenuo prilično loše.

Brzo je izgubio servis, Italijan je potom napravio još jedan brejk i prvi set je bio gotov 6:2.

I Đoković je u drugom setu zaigrao dosta bolje, tako da je Sineru vratio istom merom - semafor je ovog puta pokazivao 2:6.

U trećem je viđena velika borba.

Oba tenisera su bez previše problema branila servise - Đoković je imao dve brejk lopte koje nije iskoristio.

Međutim, ubrzo je Janikov servis imao 5:4 i 40:0, to jest tri vezane meč lopte.

Bio je Italijan na rubu poraza, ali je uspeo ne samo da se vrati i poravna rezultat u tom gemu, već i da u sledećem napravi brejk.

Taj brejk je potom bez problema potvrdio za 7:5.

Đoković/Kecmanović - Siner/Sonego

Prvi set počeo je izjednačenom borbom, tokom koje su obe strane lako branile servise.

To je trajalo sve do šestog gema, kada Italijani prave brejk, koji su do kraja seta bez problema sačuvali.

Reprezentativci Srbije jednostavno nisu bili ni u prilici da ozbiljnije zaprete.

U drugom setu viđeno je daleko više drame.

Siner i Sonego brzo su napravili brejk, ali su Đoković i Kecmanović već u sledećem uzvratili istom merom.

Ponovo je odlučujući bio šesti gem, kada su srpski teniseri imali čak četiri brejk lopte, ali nijednu nisu uspeli da iskoriste.

Italijani su u sledećem uspeli da naprave još jedan brejk, koji su sačuvali do kraja seta i time slavili.

Neverovatna godina za Đokovića

Uprkos tome što je u 36. godini, Đoković ne pokazuje znake usporavanja.

U još jednoj izvanrednoj sezoni, osvojio je Australijan open, Rolan Garos i US Open - jedini poraz na grend slemovima naneo mu je Karlos Alkaraz u finalu Vimbldona.

Tim trofejima došao je brojke od rekordna 24 grend slema, dva više od Španca Rafaela Nadala i četiri od Rodžera Federera, glavnim takmacima u trci za najboljeg tenisera u istoriji.

Uz to, Đoković je nedavno ušao u rekordnu 400. nedelju kao svetski broj jedan, da bi potom superiornost iskazao i rekordnom sedmom titulom na Završnom mastersu u Torinu.

Sada ima za cilj spektakularnu godinu, čak i po njegovim standardima, završi Dejvis kupom, na turniru u španskoj Malagi.

U narednoj sezoni najavio je pohode na sva četiri grend slema, ali i na zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

Do sada se okitio bronzom sa OI u Pekingu 2008. godine, dok mu u Londonu 2012, Rio de Žaneiru 2016. i Tokiju 2020. nije pošlo za rukom da stigne do medalje.

(BBC News, 11.25.2023)