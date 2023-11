Tadić: Želimo da se izborimo za pitanja od kojih ne odustaje normalna država

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić izjavio je da izborna lista "Dobro jutro Srbijo", koja okuplja njegovu stanku, političku organizaciju "Dosta je bilo" i pokret "Otete bebe", želi da se izbori za bazična pitanja od kojih ne odustaje nijedna normalna država.

Tadić je naveo da su to pitanja poput teritorijalnog integriteta i očuvanja pitanja identiteta jedne nacije - u ovom slučaju srpske nacije. "Borimo se za prava svih etničkih zajednica u Srbiji, za nas je to važno jer to je pitanje ljudskih prava, iza kojih stojimo čitav naš život", rekao je Tadić. Dodao je i da je cilj liste na kojoj se nalazi da promeni stvari, koje kako je rekao, moraju da se promene. "Želimo da podignemo zemlju, da konačno svane", rekao je Tadić.