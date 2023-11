Sutra se zatvara centar grada i deo Novog Beograda: 69 linija menja trasu, ovo je detaljan spisak

U nedelju, 26. novembra, u Beogradu se održava Četvrti beogradski polumaraton, zbog čega će centra grada i deo Novog Beograda biti zatvoreni za saobraćaj dobar deo dana, uglavnom najkasnije do 17 sati.

Uz to, čak 69 linija javnog gradskog prevoza menja svoju trasu tokom tog dana. Ovo je detaljan spisak koje će autobuske, tramvajske i trolejbuske linije voziti izmenjeno, ali i koje će ulice sve biti zatvorene: Ulice koje se u nedelju zatvaraju za saobraćaj Od 00.00 do 17.00 biće zabranjen motorni saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u ulicama: Kolarčevoj, Terazije i Kralja Milana od Terazija do Kneza Miloša kao i deo Trga