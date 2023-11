Lepe vesti za ljubitelje zime: Zahlađenje i sneg u većem delu zemlje

Lepe vesti iz prognoze za ljubitelje zime i snega! Sneg će danas padati u brdovitim i planinskim predelima, dok se krajem dana sneg očekuje i u nižim predelima Srbije.

Veoma hladan vazduh stiže nam sa severa i on će tokom dana spustiti temperaturu u našoj zemlji, pa se zbog zahlađenja sneg očekuje u većem delu zemlje. Do kraja dana u Vojvodini uglavnom suvo, uz postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima očekuju se padavine: u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, dok će u nižim predelima padati kiša koja će uveče zbog pada temperature preći u sneg. Duvaće danas umeren do jak severozapadni vetar. Dnevna temperatura će se